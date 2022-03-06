Хартли - о победе над «Ак Барсом»: Невероятные усилия сегодня ребята приложили. Не лучшая наша игра

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после победы своей команды над казанским «Ак Барсом» в матче плей-офф Кубка Гагарина (2:0).

«Невероятные усилия сегодня ребята приложили на льду. Не лучшая игра в нашем исполнении, но в обороне мы здорово сыграли, да и Грубец был настоящей стеной», - приводит слова канадского специалиста «Чемпионат».

Автором первой шайбы стал Арсений Грицюк. Серебряный призер ОИ-2022 отличился на 55-й минуте. Павел Дедунов отправил шайбу в пустые ворота. Он забил на за пять секунд до сирены.

Таким образом, «Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.

Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 7 марта в Балашихе.