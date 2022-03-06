Галимов назвал переломный момент третьего матча серии плей-офф СКА с минским «Динамо»

Форвард СКА Эмиль Галимов оценил игру команды в третьем матча серии плей-офф против минского «Динамо» (3:2).

Напомним, что армейцы ведут со счетом 3-0.

«Хорошая игра получилась, можно сказать, «от ножа». Хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь отлично отработал. В конце удачно забили в большинстве. Какой момент в матче можно считать переломным. Когда дважды подряд выстояли в меньшинстве в третьем периоде? Да, думаю, этот. Ну и когда в конце забили — вот был самый главный переломный момент», - приводит «Спорт-Эспресс» слова Галимова.

Четвертый матч серии 1/4 финала Западной конференции пройдет 8 марта в Минске.