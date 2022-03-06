«Сент-Луис» уступил в овертайме «Нью-Джерси», Тарасенко отдал две голевые передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в овертайме нанес поражение «Сент-Луису» - 3:2.
У победителей отличились Тай Смит (10-я минута), Доусон Мерсер (30) и Даги Хэмилтон (62).
В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. Одну на Тори Крюга (43), вторую - на Джордана Кайру (46). Три других россиянина (Клим Костин, Иван Барбашев и Павел Бучневич) очков не набрали.
«Нью-Джерси» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Блюзмены» (71) идут третьими на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
источник: «Советский спорт»