Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Далласом»

В понедельник, 7 марта, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Далласом Старз». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Нико Штурм (11-я минута) и Кирилл Капризов (57, 59). У победителей отметились Джо Павелски (20), Джейсон Робертсон (22, 30, 60), Райли Туфте (24) и Джейли Бенн (59).

Российский нападающий Кирилл Капризов забил 27-й и 28-й гол в сезоне и набрал 70-е очко в сумме за результативность в 53 играх регулярного чемпионата (28+42).

Благодаря этой победе «Уайлд» поднялось на шестое место с 67 очками в таблице Запада, опередив «Даллас», который имеет столько же баллов.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома 9 марта против «Рейнджерс», а «Старз» встретится в гостях с «Нэшвиллом» в этот же день.