Две результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерсу» добиться выездной победы над «Виннипегом»

В понедельник, 7 марта, на стадионе «Канада Лайф Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Рейнджерс». Победу одержали гости со счетом 4:1.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Николай Элерс (34-я минута). У «синерубашечников» забили Барклай Гудроу (3), Крис Крайдер (18, 47) и Мика Зибанежад (50).

Российский нападающий Артемий Панарин в этой игре сделал две результативные передачи и набрал 61-е очко в сезоне в 51 игре (15+46).

После этого матча «Рейнджерс» расположился на четвертом месте в таблице Востока с 77 очками, на счету «Виннипега» 12-я строчка Запада и 58 баллов.

Следующий матч «синерубашечники» проведут на выезде 9 марта против «Миннесоты», а «Виннипег» в этот же день примет «Тампу-Бэй».