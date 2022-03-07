Три очка Сергачева поспособствовали победе «Тампы-Бэй» над «Чикаго»

В понедельник, 7 марта, на стадионе «Юнайтед Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (8-я минута), Патрик Кейн (27) и Алекс Дебринкэт (48). У победителей забили Тэйлор Рэддиш (22), Виктор Хедман (36, 42), Каллан Фут (37), Кори Перри (43) и Михаил Сергачев (43).

Российский 23-летний защитник Михаил Сергачев заработал три очка в этой игре и набрал в сумме 31 балл в текущем сезоне при 51 игре (5+26). Также голевая передача на счету Никиты Кучерова - для него это было 29-е очко за 20 матчей в регулярном чемпионате.

После этого матча «молнии» расположились на втором месте Востока с 80 очками, в то время как «Чикаго» идет на 14-й позиции Запада с 48 баллами.

Следующий матч «Тампа-Бэй» сыграет 9 марта на выезде против «Виннипега», а «Чикаго» в этот же день примет «Анахайм Дакс».