Капризов признан второй звездой матча с «Далласом»

Российский форвард Кирилл Капризов признан второй звездой встречи между «Миннесотой Уайлд» и «Далласом Старз» (3:6).

Лучшим игроком был признан форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик, а еще один форвард «Старз» Джо Павелски замкнул тройку лидеров с голом и результативной передачей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Нико Штурм (11-я минута) и Кирилл Капризов (57, 59). У победителей отметились Джо Павелски (20), Джейсон Робертсон (22, 30, 60), Райли Туфте (24) и Джейли Бенн (59).

Российский нападающий Кирилл Капризов забил 27-й и 28-й гол в сезоне и набрал 70-е очко в сумме за результативность в 53 играх регулярного чемпионата (28+42).