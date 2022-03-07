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Овечкин заявил о намерении стать самым результативным европейским игроком, когда-либо игравшим в НХЛ

Россиянину необходимо забросить еще три шайбы для того, чтобы опередить чеха Яромира Ягра.
07 марта 2022 12:14
автор: Владислав Корегин

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, готов ли он к тому, чтобы подняться на первое место в списке европейских игроков, забивших наибольшее количество голов в НХЛ.

Отметим, что в данный момент на счету 36-летнего россиянина 764 заброшенные шайбы в 1252 матчах. На счету чеха Яромира Ягра, являющегося лидером среди бомбардиров не из Северной Америки, 766 голов.

– Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, игравших в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число, – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Добавим, что рекордсменом лиги по заброшенным шайбам является канадец Уэйн Гретцки (894). На второй строчке располагается его соотечественник Горди Хоу (801). Ягр и Овечкин занимают третье и четвертое места соответсвенно.

источник: NHL (НХЛ)
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