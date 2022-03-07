Яромир Ягр: Только травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о том, при каких обстоятельствах форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

Отметим, что в данный момент на счету 36-летнего россиянина 764 заброшенные шайбы в 1252 матчах. Это четвертый показатель среди всех хоккеистов НХЛ. Что касается Ягра, то 50-летний игрок идет третьим (766).

– Считаю, что от установления рекорда Овечкина может остановить только одно: травмы. Однако это должно быть что-то очень серьезное, поскольку сейчас Александр находится в хорошей форме. Одно из главных преимуществ Ови в том, что сейчас никто не силен так же, как он, – цитирует Ягра пресс-служба НХЛ.

Добавим, что рекордсменом лиги по заброшенным шайбам является канадец Уэйн Гретцки (894). На второй строчке располагается его соотечественник Горди Хоу (801).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 68 (34+34) очков в 55 проведенных встречах.