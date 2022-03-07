Леонид Вайсфельд: «Ак Барс» спасет только чудо

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что омский «Авангард» без проблем доведет серию плей-офф с казанским «Ак Барсом» до победы.

«Ак Барсом» такая же история, как с «Локомотивом», с 0-3 их спасет только чудо. Тем более следующая встреча в Балашихе. С моей точки зрения, Хартли в одну калитку переигрывает тренерский штаб «Ак Барса».

В начале сезона была большая дискуссия о том, что у «Авангарда» есть большой крен в сторону силовых игроков. Я еще тогда говорил — давайте подождем, посмотрим, чем это закончится. Получается, пока эта система работает практически безотказно. И что очень важно в плей-офф, «Авангард» практически не допускает ошибок. Не скажу, что «Авангард» - фаворит плей-офф, но это одна из команд, кто может выиграть», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, первые три матча серии закончились победами «ястребов». Четвертый матч пройдет на домашней арене омичей в Балашихе 8 марта.