Хет-трик Зернова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» на выезде победили «Барыс» (5:2) в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард гостевой команды Денис Зернов, записавший на свой счет хет-трик на 6-й, 12-й и 22-й минутах. По голу забили Григорий Дронов (23) и Линус Виделль (36). Хозяева ответили заброшенными шайбами Линдена Вея (16) и Якоба Берглунда (38).

Отметим, что в данный момент «Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч между клубами состоится 9 марта в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

4-й матч

«Барыс» (Нур-Султан) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы:

0:1 – Зернов (Карпов, Дронов), 05:08

0:2 – Зернов (Маклюков, Хультстрем), 11:32

1:2 – Вей (Морроу, Юрчо), 15:21 (бол.)

1:3 – Зернов (Карпов), 21:24

1:4 – Дронов (Майе, Лайпсик), 22:42

1:5 – Виделль, 35:16

2:5 – Берглунд (Куник, Морроу), 37:06

Счет в серии: 1-3