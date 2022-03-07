Хет-трик Зернова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» на выезде победили «Барыс» (5:2) в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.
Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард гостевой команды Денис Зернов, записавший на свой счет хет-трик на 6-й, 12-й и 22-й минутах. По голу забили Григорий Дронов (23) и Линус Виделль (36). Хозяева ответили заброшенными шайбами Линдена Вея (16) и Якоба Берглунда (38).
Отметим, что в данный момент «Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч между клубами состоится 9 марта в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
4-й матч
«Барыс» (Нур-Султан) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы:
0:1 – Зернов (Карпов, Дронов), 05:08
0:2 – Зернов (Маклюков, Хультстрем), 11:32
1:2 – Вей (Морроу, Юрчо), 15:21 (бол.)
1:3 – Зернов (Карпов), 21:24
1:4 – Дронов (Майе, Лайпсик), 22:42
1:5 – Виделль, 35:16
2:5 – Берглунд (Куник, Морроу), 37:06
Счет в серии: 1-3