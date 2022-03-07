«Талант и любовь к хоккею». Овечкин назвал составляющие успеха Ягра

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, как чеху Яромиру Ягру удалось стать одним из величайших игроков в НХЛ.

«Я думаю, что он был великолепен в этой игре. Он относился к ней со страстью, и это забавно, когда мы говорили о хоккее, он всегда пытался понять, как он может стать лучше. Матчи с Ягром? Ты обращаешь внимание на мелкие детали, на то, что он будет делать на льду. Он всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки.

Что делало Ягра особенным? Просто талант. И его любовь к хоккею», - приводит слова Овечкина сайт лиги.

Напомним, на счету Ягра 766 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, и он занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. Овечкин отстает от него на два гола, и имеет все шансы побить это достижение.