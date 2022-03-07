ЦСКА вышел в полуфинал Западной конференции, в четвертый раз обыграв «Локомотив» в серии плей-офф

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Локомотивом» (4:1) в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции.
Отметим, что в составе армейской команды шайбы забросили Владислав Каменев (2-я минута), Владислав Провольнев (13), Михаил Григоренко (47) и Павел Карнаухов (49). Железнодорожники ответили голом Егора Коршкова (10).
Таким образом, ЦСКА выиграл в серии со счетом 4-0. Ранее подопечные Сергея Федорова трижды обыграли ярославский клуб – 4:3 (ОТ), 4:1, 2:3 (ОТ).
Добавим, что следующий соперник красно-синих в плей-офф станет известен позднее.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
4-й матч
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Каменев (Григоренко, Нестеров), 01:10 (бол.)
1:1 – Коршков (Красковский), 09:50
1:2 – Провольнев (Окулов, Абрамов), 12:04
1:3 – Григоренко (Плотников, Нестеров), 46:06 (бол.)
1:4 – Карнаухов (Нестеров, Григоренко), 48:29
Счет в серии: 0-4