«Трактор» выиграл четвертый матч серии у «Нефтехимика» и вышел в полуфинал Востока

В четвертом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина челябинский «Трактор» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» и вышел в полуфинал.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Сергей Телегин, Томаш Гика, реализовавший большинство, и Андрей Стась.
Хозяева ответили шайбами Марата Хайруллина, также воспользовавшегося численным перевесом, и Дениса Вихарева.
Таким образом, челябинцы одержали сухую победу в серии со счетом 4-0.
Соперником команды станет сильнейший в паре «Салават Юлаев» - «Сибирь». Пока счёт в серии 2-1 в пользу уфимцев.
источник: «Советский спорт»