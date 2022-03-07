«Авангард» анонсировал выступление Туктамышевой перед четвертым матчем с «Ак Барсом»

В омском «Авангарде» анонсировали выступление чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой перед начало четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина.

«На матче 8 марта у нас будет специальный гость — чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева!», - говорится в заявлении клубной пресс-службы «ястребов».

Напомним, после трех игр счет в серии 3-0 в пользу омской команды. Четвертая встреча пройдет 8 марта в Балашихе.

Ранее ISU отстранил российских фигуристов от всех турниров под своей эгидой и запретил им выступать на предстоящем в марте чемпионате мира в Монпелье.

Ближайшими соревнованиями для Туктамышевой, не попавшей на Олимпиаду в Пекине, станет Кубок Первого канала, который, по последней информации, пройдет в Саранске. Турнир уже переносили трижды: сначала по срокам, затем из Сочи в Москву и из столицы - в Мордовию.