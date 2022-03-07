«Результат неудовлетворительный». Никитин подвел итоги сезона для «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин извинился перед болельщиками за результат серии с ЦСКА.
«За сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками. Столько народу собралось, не смогли их порадовать. ЦСКА — с победой, это заслуженно.
Результат неудовлетворительный, но итоги подводить рано. Нужно все проанализировать. Но факты налицо», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, ярославский клуб всухую проиграл армейцам четвертьфинальную серию плей-офф Западной конференции со счетом 0:4 и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина.
источник: Телеканал «Матч ТВ»