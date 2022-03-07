«Результат неудовлетворительный». Никитин подвел итоги сезона для «Локомотива»

Москва-1980, Югославия 90-х и апартеид в ЮАР. Кто до России попадал под спортивные санкции и бойкоты

Нынешняя волна санкций, обрушившаяся на наш спорт из-за украинских событий, - далеко не первый подобный случай в мировой истории. Есть что вспомнить – и есть с чем сравнить.