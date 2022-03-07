Шестеркин признан третьей звездой недели в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

Вместе с командой Шестеркин одержал три победы — над «Сент-Луисом» (5:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипегом» (4:1). Процент отраженных бросков составил 95,5.

Первой звездой стал американский нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В трех играх он забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Второй звездой недели признан нападающий «Аризоны» Ник Шмальц. Американец провел два матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.