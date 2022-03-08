Российских хоккеистов, выступающих за «Херсон», эвакуировали в Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Крым из украинского Херсона эвакуировали 24 российских хоккеиста, которые играли за местную команду.

По его словам, при помощи Черноморского флота удалось эвакуировать игроков, которые выступали по контракту в украинской хоккейной команде «Днепр» из Херсона.

«История простая. Челябинские хоккеисты попросили помощи у своего губернатора. После этого на меня вышел мой коллега губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и попросил оказать содействие в эвакуации хоккеистов (Артема Севанькаева, Андрея Попова, Максима Горечишникова и других).

Как написал Развожаев в своем телеграм-канале, эвакуации подверглись 24 российских хоккеиста.