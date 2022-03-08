«Торонто» в гостях обыграл «Коламбус», Михеев отличился заброшенной шайбой

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Илья Михеев, отличившийся на 9-й минуте, а также Митчелл Марнер (14), Остон Мэттьюс (18), Александр Керфут (45) и Майкл Бантинг (52). В нынешнем сезоне на счету россиянина 15 (10+5) результативных очков в 27 встречах.

Соперник ответил голами Шона Курали (22), Оливера Бьеркстранда (39), Джека Рословича (43) и Патрика Лайне (60).

Таким образом, «Торонто» набрал 76 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» идет девятым с 59 очками.

9 марта «Мэйпл Лифс» сыграют дома против «Сиэтла», а «Блю Джекетс» двумя днями позже отправятся в гости к «Айлендерс».