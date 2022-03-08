44 сейва Варламова не помогли «Айлендерс» набрать очки в домашнем матче с «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Колорадо Эвеланш» завершился победой гостевой команды со счетом 5:4.

Отметим, что у победителей две шайбы забросил Кейл Макар (15-я и 48-я минуты). По голу забили Натан Маккиннон (45), Джей Ти Комфер (47) и Девон Тэйвз (49). Российский форвард Валерий Ничушкин провел на льду 16 минут 16 секунд, не отличившись результативными действиями.

В составе хозяев авторами точных бросков стали Андерс Ли (10, 53), Кейси Сизикас (54) и Брок Нельсон (60). Голкипер Семен Варламов оформил 44 сейва из 49 возможных.

Добавим, что «Колорадо» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков. «Айлендерс» идут 11-ми на Востоке (50 очков).

9 марта «Эвеланш» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а «островитяне» двумя днями позже на своей площадке примут «Коламбус».