«Флорида» не заинтересована в обмене Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал о том, что клуб доволен выступлениями голкипера Сергея Бобровского.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний россиянин принял участие в 39 матчах НХЛ, дважды отстояв «на ноль». При этом его средний процент отраженных бросков составляет 91,65.

– По моему мнению, Бобровский играет на фантастическом уровне. Большинство людей не ценит лидерские качества Сергея, которые он привносит в команду. Думаю, что сейчас он наслаждается успехами коллектива и очень гордится ими, – цитирует Зито пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в данный момент «Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. В последних пяти встречах чемпионата клуб одержал три победы.

9 марта «Пантерз» сыграют в гостях «Питтсбурга».