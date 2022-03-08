НХЛ уведомила КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании между лигами

НХЛ предоставила официальное уведомление КХЛ о том, что они приостановили действие Меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По информации источника, в служебной записке, которую распространили среди генеральных менеджеров, НХЛ поручила всем командам в срочном порядке прекратить любое сотрудничество с КХЛ, а также их клубами и агентами хоккеистов, работающих в России.

Также отмечается, что данное решение существенным образом повлияет на способность команд НХЛ быстро заключать контракты со свободными агентами из КХЛ, однако запрет на подписание хоккеистов лиги не будет введен.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановил показ трансляций матчей регулярного чемпионата на территории России.