Дубль Кадейкина помог «Салавату Юлаеву» одержать третью победу над «Сибирью» в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на выезде обыграли «Сибирь» (5:3) в четвертом матче четвертьфинальной стадии плей-офф Восточной конференции.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард уфимцев Александр Кадейкин, отличившийся на 16-й и 48-й минутах, а также Данил Алалыкин (3), Виктор Тихонов (25), Владислав Картаев (34) и Петр Хохряков (60). У хозяев голы забили Михал Чайковски (31), Илья Морозов (40) и Александр Шаров (44).

Отметим, что подопечные Томи Лямся одержали свою третью победу в серии – 3-1. Пятая встреча между клубами состоится 10 марта в Уфе. Начало игры – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

4-й матч

«Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы:

0:1 – Алалыкин (Бирюков, Пименов), 02:21

0:2 – Кадейкин (Шмелев), 15:33 (бол.)

0:3 – Тихонов (Шмелев, Кадейкин), 24:36 (бол.)

1:3 – Чайковски (Пьянов), 30:54

1:4 – Картаев (Коледов, Санников), 34:00

2:4 – Морозов (Шенфельд, Шаров), 39:34

3:4 – Шаров (Ли, Шенфельд), 43:07 (бол.)

3:5 – Кадейкин (Тихонов, Хафизуллин), 47:08 (бол.)

3:6 – Хохряков, 59:39 (мен., п.в.)

Счет в серии: 1-3