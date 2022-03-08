СКА вышел в полуфинал Западной конференции, переиграв в четвертой раз подряд минское «Динамо»

СКА победил минское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со счетом 4:3.
За белорусскую команду в большинстве забивали Мальте Стремвалль (32-я минута) и Адам Альмквист (42), а равных составах шайбу забросил тот же Стремвалль (60). У армейцев численное преимущество реализовали Андрей Кузьменко (37) и Никто Гусев (47), а в игре пять на пять отличились Михаил Воробьев (51), Артем Швец-Роговой (53).
Таким образом, петербуржцы выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют со «Спартаком».
КХЛ
Кубок Гагарина
Четвертьфинал Западной конференции
«Динамо» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Голы:
1:0 – Стремвалль (Альмквист, Бек), 31:21 - Бол.
1:1 – 37 Кузьменко (Бурдасов, Лехтонен), 36:02 - Бол.
2:1 - Альмквист (Стремвалль), 41:13 - Бол.
2:2 - Гусев (Кузьменко, Бурдасов), 46:26 - Бол.
2:3 - Воробьев (Галимов), 50:47
2:4 - Швец-Роговой (Воробьев), 52:51
3:4 – Стремвалль, 59:29
Счет в серии: 0-4