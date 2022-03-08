Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции

Во вторник, 8 марта, состоялся четвертый матч 1/4 финала Западной конференции КХЛ между череповецким «Северсталем» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Рогов (12-я минута) и Робин Пресс (46). У «Динамо» отличились Андрей Миронов (37), Станислав Галиев (49) и Вечеслав Войнов (75).

Следующий матч между командами состоится в Москве 10 марта.

КХЛ

1/4 финала Западной конференции

«Северсталь (Череповец) - «Динамо» (Москва 2:3

Голы:

1:0 - Рогов (Колмыков, Емец) - 11:58

1:1 - Миронов (Линдберг, О Делл) - 36:33

2:1 - Пресс (Пилипенко) - 45:16 5х4

2:2 - Галиев (Войнов, Шипачев) - 48:04 5х4

2:3 - Войнов (Шипачев, Линдберг) - 74:29, 5х4