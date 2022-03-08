«Ак Барс» одержал первую победу над «Авангардом» в четвертьфинале Восточной конференции

«Ак Барс» победил «Авангард» со счетом 3:2 ОТ в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
В основное время за команду из Омска отличились Никита Сошников (7-я минута), Кирилл Семенов (57), у казанского клуба забивали Илья Сафнонов (14), Стивен Кэмпфер (29).
Решающую шайбу в овертайме забросил хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий (64).
Таким образом, казанцы одержали первую победу в серии (1-3), следующий матч между командами пройдет в столице Татарстана 10 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина
Четвертьфинал Восточной конференции
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Сошников (Прохоркин, Цегларик), 6:04
1:1 – Сафонов (Панюков, Воронков), 13:43
1:2 – Кэмпфер (Тарасов, Уил), 28:13
2:2 – Семенов (Шарипзянов, Телегин), 56:33
2:3 – Кагарлицкий (Кэмпфер, Хенкель), 63:14
Счет в серии: 3-1