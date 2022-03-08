Главный тренер «Северстали» заявил, что его команда побоялась выиграть у «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин назвал причины поражения своей команды от московского «Динамо» (2:3ОТ) в четвертом матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

«К сожалению, моменты были, реализация подхрамывала чуть-чуть. И, конечно, при счёте 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте – ни в какие ворота не лезет. В овертайме … Не хочется комментировать такие удаления. Мастерство соперника, который взял на себя инициативу и столько бросков, попаданий, в отличии от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть – мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть», - приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что теперь счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч между командами состоится в Москве 10 марта.