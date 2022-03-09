Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Александр Овечкин. Еще по одной шайбе забросили Конор Шири, Энтони Манта и Ник Дауд. Одна голевая передача на счету Евгения Кузнецова.

Овечкин достиг отметки в 766 шайб в регулярных первенствах и сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром. Теперь хоккеисты делят третье место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Хозяева ответили двумя голами Элиаса Линдхольма и точными бросками Адама Ружички и Оливера Кюлингтона.

Таким образом, «столичные» набрали 71 очко, продолжая занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Огоньки» с 75 очками идут вторыми на Западе.