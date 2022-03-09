Дадонов забросил, но «Вегас» проиграл «Фиалдельфии». У Проворова - голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома переиграла «Вегас Голден Найтс».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джастин Браун и Оскар Линдблем, которому ассистировал Иван Проворов.
Гости ответили шайбой в исполнении Евгения Дадонова, реализовавшего большинство.
Благодаря этой победе, «летчики» набрали 46 очков. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» с 68 очками идет шестым на Западе.
источник: «Советский спорт»