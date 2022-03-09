«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», у Панарина и Капризова - по голевой передаче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своей площадке нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу дикарей, в составе которых дублем отметился Кевин Фиала, одну из шайб забросивший в большинстве. По одному разу ворота гостей поразили Райан Хартманн, Йоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо.

«Рейнджеры» ответили голами Драйдена Ханта и Мики Зибанежада в меньшинстве.

«Миннесота» набрала 69 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Нью-Йорк» с 77 очками занимает аналогичную строчку на Востоке.