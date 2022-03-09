«Тампа» пропустила семь шайб от «Виннипега», Кучеров набрал одно очко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде проиграла «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Пол Штястны. Еще по одной шайбе забросили Марк Шайфле, Адам Лаури, Люк-Пьер Дюбуа, реализовавший большинство, и Кайл Коннор, отличившийся в меньшинстве.

Гости ответили голами Райана Макдоны, Александра Киллорна, Виктора Хедмана, забросившего с передачи Никиты Кучерова, и Росса Колтона.

«Виннипег» набрал 60 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 80 очками расположилась на третьей строчке Востока.