Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал главной звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Напомним, что благодаря дублю в ворота «Калгари» (5:4) Овечкин догнал Яромира Ягра с списке бомбардиров. На их счету в 766 шайб в заокеанской карьере, что является третьим результатом в истории НХЛ.

Вторым хоккеистом вечера был нападающий Остон Мэттьюс из «Торонто», чей хет-трик помог обыграть его команде «Сиэтл» (6:4).

Третьей звездой дня назван форвард «Чикаго» Патрик Кейн, набравший 6 (1+5) очков в игре против «Анахайма» (8:3).