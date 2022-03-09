Овечкин поблагодарил партнеров по «Вашингтону» после выхода на третье место в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что без помощи бывших и нынешних одноклубников не вышел бы на третье место в списке бомбардиров НХЛ.

Напомним, что Овечкин отправил две шайбы в ворота «Калгари» и довел свой бомбардирский счет до 766 голов за карьеру, догнав Яромира Ягра.

«Естественно, это большое достижение. Я всегда говорю, что никогда не добился бы этого без своих партнеров — как нынешних, так и прежних. Это командная работа, спасибо ребятам», - приводит слова Овечкина RT, ссылаясь на NBC.

Добавим, что 10 марта «Вашингтону» предстоит гостевая игра против «Эдмонтона».