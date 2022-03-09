«Игрок с большой буквы». Плющев восхитился Овечкиным

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о том, что Александр Овечкин догнал Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ценю мастерство игроков высокого класса - Саша абсолютно точно относится к этой категории. Все остальное для меня - совершенно естественно. Человек хорошо делает свою работу.

Он приносит пользу той команде, в которой находится и в то же время не теряет своего авторитета. Я не знаю таких эпитетов, которыми можно было бы описать Александра Овечкина. Это игрок с большой буквы. Каждый вкладывает в это свое понимание, но для меня игрок - очень высокое звание», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Напомним, накануне в матче против «Калгари» Овечкин оформил дубль, доведя количество заброшенных шайб в «регулярках» до 766. Лидирует в списке лучших снайперов канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.