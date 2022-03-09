Быков считает, что России нужно на данный момент сосредоточиться на развитии хоккея

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как нашей стране справиться с отсутствием легионеров, а также международных турниров.

«Я полностью согласен с высказыванием Вячеслава Фетисова о том, что нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом! Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своем деле», - приводит слова Быкова «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация хоккея отстранила Россию от всех турниров под своей эгидой на неопределенный срок, после чего иностранцы стали покидать клубы КХЛ.