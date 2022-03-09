Генменеджер «Ак Барса» ответил на вопрос о возвращении в команду Линдхольма

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отреагировал на информацию о возможности возвращения в казанскую команду нападающего Пера Линдхольма.

Напомним, что 30-летний хоккеист во время перерыва на Олимпиаду уехал на родину. Линдхольм до сих пор остается в Швеции.

«После 10 марта все возможно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Валиуллина.

В текущем сезоне Линдхольм в этом сезоне провел 29 игр. Пер набрал в них 19 (7+12) очков.

Добавим, что в прошлом сезоне швед выступал в НХЛ за «Бостон», в котором провел лишь одну игру. После этого нападающий отправился в «Шеллефтео АИК», в 33 матчах Линдхольм набрал 15 (5+10) очков.