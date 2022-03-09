«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, обыграв в пяти матчах «Барыс»

«Металлург» нанес поражение «Барысу» из Нур-Султана в пятой игре четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 3:1.
За казахстанскую команду отличился Кирилл Савицкий. Он забросил шайбу на 41-й минуте.
В составе магнитогорского клуба голы в активе Семена Кошелева (17-я минута), Анатолия Никонцева (48) и Дениса Зернова (51).
Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором». Челябинский клуб был сильнее «Нефтехимика» в четырех матчах.
КХЛ
Кубок Гагарина
Четвертьфинал Восточной конференции
«Металлург» (Магнитогорск) - »Барыс» (Нур-Султан) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы:
1:0 – Кошелев (Хабаров), 16:03
1:1 – Савицкий (Орехов, Альсинг), 40:55
2:1 – Никонцев (Неколенко, Минулин), 47:31
3:1 – Зернов (Карпов, Яковлев), 50:59
Счет в серии: 4-1