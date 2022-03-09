Лемье пообщался по видеосвязи с Мирошниченко

Экс-форвард «Питтсбурга» Марио Лемье провел общение по видеосвязи с нападающим омского «Авангарда» Иваном Мирошниченко.
Как сообщает пресс-служба «ястребов», двукратный обладатель Кубка Стэнли поговорил с 18-летним хоккеистом, который проходит в Германии курс лечения от онкологического заболевания.
«Марио поддержал Ивана, пожелал ему выздороветь и скорее вернуться на лед», - говориться в сообщении.
Ранее стало известно, что у Мирошниченко обнаружена лимфома Ходжкина. Такое же заболевание перенес Лемье и смог справиться с недугом.
источник: ХК «Авангард»