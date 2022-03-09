Директор «Металлурга» объяснил причины единственного поражения в серии с «Барысом»

Вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал результат четвертфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина, в которой уральцы одолели казахстанский «Барыс».

«Первый матч был непоказательным - взаимодействие в игре складывалось тяжело, но видно, что физически мы были готовы. Во второй игре уже втянулись - столько времени было без игр, кроме товарищеских матчей. Третья и четвертая игры показали, что мы на правильном пути. Сегодня игра была тяжелой, поскольку понимали, что вот сейчас серию можно было закончить, да и «Барыс» никогда не был такой легкой командой - это команда с характером, есть мастеровитые игроки, нормальный тренерский подход», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, серия закончилась со счетом 4-1 в пользу магнитогорской команды. В полуфинале команда Ильи Воробьева, вероятнее всего, встретится с победителем пары «Авангард» (Омская область) - «Ак Барс» (Казань). Командам предстоит провести пятый матч в Казани. После четырех встреч счет в серии 3-1 в пользу «ястребов».