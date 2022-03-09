«Он всегда голоден». Орлов - о феномене Овечкина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов объяснил причины высокой результативности капитана команды Александра Овечкина.

«Это сумасшествие. Он вошел в историю. Когда он забивает один гол, то сразу хочет еще. Он всегда голоден», - приводит слова Орлова The Athletic.

Напомним, накануне Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари Флэймз» и довел свой счет до 766 шайб. Столько же у легендарного чеха Яромира Ягра. Хоккеисты делят третье место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Лидером является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.