Голевая передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Кайлер Ямамото, реализовавший большинство, Коди Сеси, Брэд Мэлоун и Коннор Макдэвид.
Гости ответили дублем Ти Джея О'Ши и шайбой Никласа Бэкстрема. В первом случае американец также воспользовался численным перевесом, а вторую шайбу забросил за две секунды до конца третьего периода, сравняв счёт с передачи Евгения Кузнецова.
Таким образом, «нефтяники» набрали 66 очков и расположились на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.
«Столичные» с 72 очками замыкают кубковую восьмерку на Востоке.
источник: «Советский спорт»