Давыдов объяснил, за счет чего «Динамо» прибавило в серии с «Северсталью»

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов объяснил успехи московского «Динамо» в последних двух матчах против череповецкой «Северстали».

«Хотим мы того или нет, но когда в команде почти месяц отсутствует главный тренер, это серьезный фактор. Поймите, главный тренер - особая фигура в любой команде, от него тянутся все ниточки, и идет вся энергия. Как бы хорошо ни работали помощники, отсутствие главного всегда сказывается.

Но в Череповце я увидел, что Алексей Кудашов, можно сказать, вернулся. Команда была заряжена и управляема, все линии четко работали. Это обнадеживает», - приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, после четырех матчей счет в четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между «Динамо» и «Северсталью» 2-2. Первые две встречи в Москве выиграли череповчане, затем две победы на выезде одержали динамовцы.

Пятый матч пройдет в Москве 10 марта.