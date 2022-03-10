«Ванкувер» обыграл «Монреаль», Подколзин и Романов очков не набрали

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершалась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Элиас Петтерссон и Брок Бэсер, реализовавшие большинство, а также Трэвос Хэмоник, Ти Джей Миллер и Бо Хорват.

Гости ответили дублем Арттури Лехконена и шайбой Рема Питлика.

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин и защитник «Монреаля» Александр Романов результативными действиями не отметились.

Хозяева набрали 64 очка и расположились на десятом месте Запада. «Монреаль» с 37 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.