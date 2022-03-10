Крикунов уверен, что в следующем сезоне Овечкин сможет обойти Хоу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в следующем сезоне по силам догнать Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю.

«Я думаю, Саша поставил себе цель в этом сезоне обогнать Яромира Ягра и приблизиться по максимуму к Горди Хоу, поэтому он так играет и забивает. Овечкин старается, двигается вперед, понятно, что не шумит, но зато делает свое дело.

В этом году он не догонит Хоу, чемпионат идет к концу, но сделает все максимальное возможное, чтобы в следующем году обойти канадца. Он может стать первым номером», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним. накануне Овечкин забросил свои 765-ю и 766-ю шайбы и сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром, занимающим третье место. Больше забитых голов только у Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).