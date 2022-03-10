Менеджер Шишканова не исключает, что США попросят Овечкина вернуться в Россию

Спортивный менеджер Дарья Шишканова заявила, что правительство США может вынудить российского хоккеиста Александра Овечкина покинуть страну.

«Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», - приводит слова Шишкановой «Матч ТВ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Всю свою заокеанскую карьеру он провел в «Вашингтоне», а вчера догнал чеха Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб. На счету обоих хоккеистов 766 голов, что является третьим результатом за историю НХЛ.