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Менеджер Шишканова не исключает, что США попросят Овечкина вернуться в Россию

Капитан «Вашингтона» выступает в НХЛ с 2005 года.
10 марта 2022 13:43
автор: Максим Скороходов

Спортивный менеджер Дарья Шишканова заявила, что правительство США может вынудить российского хоккеиста Александра Овечкина покинуть страну.

«Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», - приводит слова Шишкановой «Матч ТВ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Всю свою заокеанскую карьеру он провел в «Вашингтоне», а вчера догнал чеха Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб. На счету обоих хоккеистов 766 голов, что является третьим результатом за историю НХЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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