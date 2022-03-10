Хартли – о матче с «Ак Барсом»: Хоккей – игра ошибок. Будем надеяться все пойдет так, как нужно нам

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил шансы своей команды на победу в пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции против «Ак Барсом».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 10 марта, в Казани. Начало – в 19:30 мск.

– Порой все зависит от того, кто завладеет инициативой, в плей-офф вообще многое зависит от того, кто владеет инициативой. Будем надеяться, все пойдет так, как нужно нам. Хоккей – игра ошибок. Все стараются сыграть идеально, но таких матчей не существует, – цитирует Хартли клубная пресс-служба омичей.

Напомним, что в данный момент «Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. В первых трех матчах «ястребы» неизменно обыгрывали своего соперника – 2:1 ОТ, 5:2, 2:0. Однако омской команде не удалось с первой попытки выйти в следующий раунд плей-офф, поскольку в четвертой встрече казанцы в овертайме смогли одержать свою первую победу в серии (3:2).