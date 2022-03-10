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«Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл «Сибирь» в серии и вышел в полуфинал Восточной конференции

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард уфимцев Петр Хохряков, отличившийся двумя ассистами.
10 марта 2022 19:24
автор: Владислав Корегин

Пятый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции «Салават Юлаев» – «Сибирь» завершился победой команда из Башкортостана со счетом 3:2.

Отметим, что в составе уфимского клуба авторами заброшенных шайб стали Алексей Пустозеров (28-я минута), Глеб Кузьмин (33) и Николай Кулемин (41). Соперник ответил голами Александра Шарова (46) и Егора Аланова (56).

Таким образом, подопечные Томи Лямся одержали победу в серии – 4-1. Ранее команда дважды обыгрывала своего соперника в Уфе (2:1, 4:2) и один раз – в Новосибирске (6:3). При этом уфимцы потерпели одно поражение на выезде (2:1 ОТ).

Добавим, что в 1/2 финала «Салават» сыграет против «Трактора», ранее обыгравшего «Нефтехимик» (4-0).

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

5-й матч

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Пустозеров (Хафизуллин, Хохряков), 27:51
2:0 – Кузьмин (Тихонов, Хохряков), 32:25
3:0 – Кулемин (Кадейкин), 40:20
3:1 – Шаров, 45:05
3:2 – Аланов (Пьянов, Чайковски), 55:48

Счет в серии: 4-1

источник: «Советский спорт»
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