«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме и сократил до минимума отставание в серии

В пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» дома нанес поражение омскому «Авангарду».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Артем Галимов и Кирилл Панюков, реализовавшие большинство, а также Дмитрий Кателевский. Гости ответили дублем Сергея Толчинского, также один раз воспользовавшегося численным перевесом, и шайбой в исполнении Алексея Емелина.

В овертайме победу хозяевам принес Стивен Кэмпфер.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу омичей, и серия возвращается в Балашиху.

Кубок Гагарина. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

5-й матч

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область) - 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Толчинский (Грицюк), 10:36 (5х4)

1:1 - Галимов (Зарипов, Журавлев), 15:36

1:2 - Толчинский (Найт), 29:35

2:2 - Кателевский (Журавлев, Уилл), 34:33

2:3 - Емелин (Телегин, Комаров), 35:34

3:3 - Панюков (Уил, Кагарлицкий), 50:30 (5х4)

4:3 - Кэмпфер (Кагарлицкий, Билялов), 65:31

Вратари: Билялов - Грубец.

Счет в серии: 2-3.