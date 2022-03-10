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Три голевых передачи Шипачева помогли «Динамо» обыграть «Северсталь» и выйти вперед в серии плей-офф

Подопечные Алексея Кудашова выиграли свой третий матч кряду в серии с череповецким клубом.
10 марта 2022 22:05
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке обыграли «Северсталь» (5:2) в пятом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард московской команды Вадим Шипачев, записавший на счет три результативных передачи. В составе бело-голубых шайбы забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23), Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (36) и Эрик О'Делл (52).

У гостей голы забили Робин Пресс (27) и Йоонас Няттинен (31).

Таким образом, «Динамо» вышло вперед в серии – 3-2. Добавим, что в первых двух домашних встречах подопечные Алексея Кудашова уступили своему сопернику со счетом 3:6 и 3:4, а затем одержали две выездных победы – 3:1, 3:2 ОТ.

Шестой матч между командами состоится 12 марта в Череповце. Начало – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

5-й матч

«Динамо» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Линдберг (О'Делл, Бойков), 20:36
2:0 – Ведин (Шипачев), 22:17
3:0 – Войнов (Петерссон), 24:10
3:1 – Пресс (Стенквист, Вовченко), 26:49 (бол.)
3:2 – Няттинен (Вовченко, Гераськин), 30:02 (бол.)
4:2 – Галиев (Сергеев, Шипачев), 35:19 (бол.)
5:2 – О'Делл (Линдберг, Шипачев), 51:35 (бол.)

Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
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