Некоторые российские игроки НХЛ хотят подать заявление на убежище в США или Канаде

Часть российских игроков клубов НХЛ рассматривают возможность получения убежища или вида на жительство в США или Канаде.

Как сообщает TSN, спортсмены, чьи имена не раскрываются, обеспокоены нестабильной международной обстановкой.

Однако в настоящее время предоставление таких условий для граждан России может быть затруднено.

Напомним, ранее известный хоккейный агент Дэн Мильштейн заявлял, что в адрес некоторых россиян из числа его клиентов поступали угрозы, и он обеспокоился их безопасностью.

В то же время, «Вашингтон Кэпиталз» выразил поддержку своим российским хоккеистам:голкиперу Илье Самсонову, защитнику Дмитрию Орлову, нападающему Евгению Кузнецову и капитану команды Александру Овечкину.